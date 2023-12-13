بشرى سارة.. زيادات الاجور 2024 لرواتب الموظفي بهذه القيم في الجزائر ابتداءًا من هذا التاريخ

الزيادة في الأجور 2024 في الجزائر في الوقت الحالي هو ما يبحث عنه الموظفين والموظفات، حيث يرغبون في التعرف على موعد تطبيق زيادات الاجور 2024 على رواتب الموظفين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى يتم سداد رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة المقررة فضلًا تابعوا.

زيادات الاجور 2024 الجزائر

حسب ما وضحه وزير المالية الجزائري فيما يخص الزيادة في الأجور 2024 المقررة لرواتب الموظفين، بأنه سوف يتم تطبيقها بداية من شهر جانفي من عام 2024 القادم، حيث تأتي هذه الزيادة بإطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بتحسين القدرة الشرائية للموظفين، حيث الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بالجزائر وفي نفس الوقت يتوافق مع قدرات خزينة الدولة، ليكون الهدف في النهاية هو تحسين مستوى الحياة المعيشية لدى الموظف.

وتلك الزيادة لعامي 2023 وأيضًا 2024، حيث الزيادة ما بين مبلغ 4500 دينار جزائري وحتى مبلغ 8500 دينار جزائري بكل سنة، وذلك على حسب راتب كل موظف، ويتم العمل بهذه الزيادة بشهر يناير 2024 المقبل.

الزيادة في الأجور 2024 في الجزائر

بجانب زيادات الاجور 2024 للموظفين والموظفات في الجزائر، سبق أن رفع عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري قبل بداية السنة الجديدة المنحة التي يتم تقديمها للمواطنين كـ منحة البطالة لمبلغ 15 ألف دينار جزائري، وتتكفل الحكومة الجزائرية بتغطية كل التكلفة الاجتماعية للمستفيدين من تلك المنحة.

بجانب رفع الأحد الأدنى لمنحة التقاعد لحوالي 15 ألف دينار جزائري، وذلك لمن كان يحصل على 10 آلاف دينار جزائري، بينما تم رفع الحد الأدنى لمن كان يحصل على 15 ألف دينار إلى مبلغ 20 ألف دينار جزائري.