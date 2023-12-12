“هنـــــا” رابط تحميل اسماء نقل النفوس في جميع الوجبات العراقية 2024 .. pdf الكشوفات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أسماء نقل النفوس في جميع المحافظات ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تحميل اسماء نقل النفوس وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية وقد تقدم الكثير من المواطنين في العراق خلال الفترة الماضية لنقل النفوس لجميع الواجبات في جميع المحافظات العراقية وذلك لتغيير اللقب والاسم لمن يريد من المواطنين من الالتزام بشروط نقل النفوس التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط تحميل اسماء نقل النفوس في العراق.

رابط تحميل اسماء نقل النفوس

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن رابط تحميل اسماء نقل النفوس عبر موقع وزارة الداخلية العراقية ويمكن الاستعلام عن نتيجة نقل النفوس في جميع المحافظات العراقية من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة الداخلية العراقية من هنا. ثم يجب الضغط على ” نتيجة طلب تغيير النفوس”. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بتسجيل اسم المحافظة التابع لها المواطن. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة طلب نقل النفوس في العراق بالقبول أو الرفض. يمكنكم تحميل نتيجة نقل النفوس.

طريقة التسجيل في استمارة نقل النفوس

بعد معرفة نتيجة نقل النفوس عبر رابط تحميل اسماء نقل النفوس يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن كيفية التسجيل في استمارة نقل النفوس في العراق عبر موقع وزارة الداخلية العراقية ،ونوضح ذلك في النقاط التالية: