“بعد التأجيل”موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023+ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023، يبحث العديد من الطلاب في السودان عن مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد امتحان الشهادة الثانوية السودانية لعام 2023 في جميع الولايات، ومن المعروف أن هذا الموضوع يهم الطلاب وأولياء الأمور في السودان بشكل كبير. في هذا المقال سنلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بهذه الامتحانات.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023، عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2023 يبلغ حوالي 536,614 طالب وطالبة، وعدد المراكز المخصصة للامتحانات يبلغ حوالي 4,252 مركز.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 على النحو التالي: