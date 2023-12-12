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“بعد التأجيل”موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023+ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023، يبحث العديد من الطلاب في السودان عن مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد امتحان الشهادة الثانوية السودانية لعام 2023 في جميع الولايات، ومن المعروف أن هذا الموضوع يهم الطلاب وأولياء الأمور في السودان بشكل كبير. في هذا المقال سنلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بهذه الامتحانات.
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023، عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2023 يبلغ حوالي 536,614 طالب وطالبة، وعدد المراكز المخصصة للامتحانات يبلغ حوالي 4,252 مركز.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 على النحو التالي:
- يتم أداء امتحان التربية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية يوم السبت الموافق 11 يونيو الساعة 8:00 صباحًا، ويستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف.
- كما يتم أداء امتحان علوم الحاسب يوم الأحد الموافق 12 يونيو الساعة 8:00 صباحًا.
- يتم أداء امتحان الأحياء والعلوم الهندسية يوم الاثنين الموافق 13 يونيو الساعة 8:00 صباحًا.
- كما يتم أداء امتحان الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو.
- يتم أداء امتحان الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي يوم الخميس الموافق 15 يونيو.
- كما يتم أداء مادة الدراسات الإسلامية يوم 16 يونيو، ويتم أداء مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي في نفس اليوم.
- يتم أداء مادة اللغة العربية يوم 18 يونيو.
- كما يتم أداء مادة الفيزياء والتاريخ يوم 19 يونيو.
- يتم أداء مادة اللغة الفرنسية يوم 20 يونيو.
- كما يتم أداء مادة الرياضيات المتخصصة العلمية يوم 21 يونيو.
- يتم أداء مادة اللغة الإنجليزية يوم 22 يونيو.