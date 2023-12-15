“تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع” اعرف اسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

تعكس اسعار الفراخ اليوم تراجعًا واضحًا داخل بورصة الفراخ، وذلك شكل فرصة لجميع المستهلكين أن يحصلوا على منتجات جودتها عالية وتكلفتها أقل، ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض بالفترة المقبلة، بظل انخفاض هذه الأسعار المتعلقة بمدخلات الإنتاج مع زيادة المعروض بالأسواق.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن شهدت تراجعًا واضحًا اليوم في البورصة، وهي فرصة للمستهلكين حتى يحصلوا على جميع المنتجات التي جودتها تكون مميزة، وفي نفس الوقت التكلفة قليلة، ومن المفترض أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن وكذلك البيض بمصر بالفترة القادمة، لأن هناك انخفاض في مدخلات الإنتاج مع زيادة في المعروض، ولقد انخفضت أسعار الدواجن بالمزرعة وصلت 60 جنيه، بحيث تصل للمستهلكين 65 جنيه، بعد أن كانت 70.

أما عن أسعار الدواجن الأمهات فإنها وصلت 57 جنيه للكيلو بعد أن كانت 63 جنيه، وانخفض أسعار الدواجن الساسو وصل سعرها 70 جنيه، وبذلك تصل للمستهلك 78 بعدما كانت 110 ووصولها للمستهلك 115، الأوراك أسعارها ما بين 65 جنيه حتى 78، الكبد والقوانص ما بين 70 حتى 85 جنيه، أما الأجنحة ما بين 55 حتى 60 جنيه، وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، الكتكوت الأبيض من 26 حتى 30 جنيه، والكتكوت الساسو من 15 حتى 16 جنيه.

اسعار البط اليوم

البط والدواجن هم مصادر للبروتينات متشابهين ولذا هناك أشخاص يفضلون تناول الدواجن والبعض الآخر يفضل البط، ويتساءلون عن الأسعار بالمزرعة، وإليكم الأسعار وهي كالآتي: