“بعائد 30%”آخر أخبار توقعات شهادات بنك مصر 30 قبل اجتماع البنك المركزي المقرر عقده 21 ديسمبر 2023

بنك مصر من أشهر البنوك التي تطرح أنواع كثيرة ومتعددة من الشهادات الإدارية بفوائد مناسبة لكي تناسب عدد كبير من العملاء وتتناسب مع احتياجاتهم المالية، فهي تضمن عائد مستمر يلبي احتياجات جميع الأشخاص، فإن بنك مصر اعلن عن ثلاث شهادات جديدة حاصلة على أنظمة الجودة الايزو وهي إدارة الحكومة المؤسسية ونظام إدارة الامتثال وإدارة المشتريات المستدامة، وذلك تبعا للمواصفات والمعايير الخاصة في هذا المجال، وطرح البنك شهادات بسعر فائدة يصل إلى 20% وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال الفقرات التالية.

شهادات بنك مصر

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي عن طرح شهادات تصل فائدتها إلى 25% بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق الشهادة التي تم إصدارها من قِبل البنوك الثلاثة بنفس العائد والمقرر أن تصرف خلال شهر يناير القادم حفاظا على مدخرات العملاء، وتم الإيضاح أن سعر الفائدة على الشهادة الجديدة المتوقع أن يتم أصدارها في يناير، وييختصر على ثلاث بنوك التي أصدرت الشهادة السابقة بعد 25% فقط ولن يتم طرحها في أي بنوك اخرى، حيث أن عائد هذه الشهادات يكون سنة بسعر فائدة 22.5% وتصرف شهريا او 25% وتصرف مع نهاية موعدها وسوف تبدأ في خمسة يناير القادم حتى 1 فبراير بإجمالي استحقاق تتخطى حاجز 500 مليار جنيه.

اعرف تأثير طرح شهادة عائد 30% على البنوك

يشير خبراء البنوك أنه إذا تم طرح شهادات بعائد 30% فان هذا الأمر ليس جيد لجميع البنوك لأنة سوف يؤدي إلى زيادة التضخم وبالتالي تؤثر على ارتفاع الأسعار، كما يتم طرح شهادات أخرى من البنوك مثل شهادة ادخار أمان للمصريين وشهادة ادخار القمه من بنك مصر 2023 وشهادة ابن مصر 2 وغيرها من الشهادة الأخرى التي تلبي احتياجات العملاء في البنوك.