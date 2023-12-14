“أرقام مخيفة طار في العالي” سعر الريال في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
ازداد البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء في مقابل الجنيه المصري، حيث أنه من الموضوعات التي ينشغل بها عدد كبير من المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين وبالرغم من تحذير الحكومة من السوق السوداء وتطبيق القانون إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يتداولون على أسعاره بشكل يومي والتي تختلف ما بين الانخفاض والارتفاع تبعا لأسعار البنوك، لذلك سوف نعرض لكم سعر الريال في السوق السوداء، وكذلك في البنوك المصرية خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.
سعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13 جنيه بعد أن شهد انخفاض ملحوظ خلال الفترة الماضية، وبعد ذلك ارتفع مرة أخرى وسجل في بعض المناطق 13.29 جنيه حيث أن سعر الريال في سوق السوداء في مقابل الجنيه المصري يتأثر ببعض العوامل المختلفة مثل أسعاره في البنوك اليوم والبنك المركزي، وكذلك الأحداث العالمية والأحداث الاقتصادية للبلاد وبالرغم من أن الحكومة تمنع تداول السوق السوداء ومنع تداول العملات بها إلى أن هناك بعض الممارسات الغير مشروعة من قبل التجار والتي يعاقب عليها القانون.
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سعر الريال اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر الريال اليوم في التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري، حيث شهد استقرارا خلال الفترة الماضية فان سعر الريال السعودي في البنك المركزي سجل للشراء 8.21 جنيه بينما سجل سعر البيع 8.25 جنيه وتكون الأسعار في كافة البنوك التالي:
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- سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي للشراء 8.19 جنيه وسعره للبيع 8.22 جنيه.
- سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر للشراء يكون 8.19 جنيه بينما يكون السعر للبيع 8.22 جنيه.
- سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة يكون 8.19 جنيه للشراء بينما يكون السعر للبيع 8.25 جنيه.
- سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية لشراء 8.21 جنيه بينما السعر للبيع يكون 8.25 جنيه
- سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي للشراء يكون 8.19 جنيه بينما يكون السعر للبيع 8.21 جنيه.
- واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناه السويس للشراء 8.19 جنيه ويكون السعر للبيع 8.26 جنيه.