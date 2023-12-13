“هنـــا” تردد قناة توم وجيري 2024 .. متاح على جميع الأقمار الصناعية نايل وعرب سات

يبحث الكثير من الأطفال الكبار والصغار و أولياء الأمور عن تردد قناة توم وجيري حيث تعتبر قناة توم وجيري من أهم قنوات الاطفال في الوطن العربي حيث تقوم قناة توم وجيري بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام ومسلسلات الكرتون على مدار اليوم ، ويحب الجميع الكبار والصغار قناة توم وجيري التي تبث مجموعة مميزة من أفلام الكرتون وأغاني الأطفال ، وتحظى قناة توم وجيري بنسب مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بعرض مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون المتحركة والتي تتميز بالألوان والحركة التي تجذب الكثير من الأطفال في مصر والوطن العربي ، كما تعرض قناة توم وجيري جميع حلقات مسلسل توم وجيري الشهير ويتم بثها على مدار اليوم ويحب جميع الأطفال حلقات كرتون توم وجيري وإليكم تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11353

الاستقطاب : رأسي

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

معدل الترميز : 27500

برامج ومحتوى قناة توم وجيري

عبر تردد قناة توم وجيري يمكنكم متابعة الكثير من أفلام ومسلسلات الكرتون والتي تتميز بسهولة العرض والالوان المتنوعة كما تعرض الكثير من أفلام الكرتون بجودة عالية و بدون فواصل اعلانية تناسب جميع الاطفال في مختلف المراحل العمرية، ويتميز كرتون تو وجيري بحلقات المغامرة بين القط والفأر والتحديات المختلفة التي تجذب الجمهور بطريقة مميزة.