عشان متجيش تقولي مكنتش اعرفّ!! موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة ووضع التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة حيث أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه وذلك خلال الأيام القادمة ولكن لم يتم الإفصاح رسميًا عن موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة وتم تطبيق التسعيرة الجديدة الأخيرة خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية لقرار وزير البترول الأخير وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة.

موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع المهتمين عن أسعار البترول عن موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة حيث تم رفع سعر البنزين 80 و بنزين 92 و بنزين 95 وذلك يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر الماضي وذلك وفق ما أعلنه الدكتور “طارق الملا” وزير البترول في القرار الصادر رقم 244 حيث تضمن القرار ارتفاع وتحديد سعر البنزين بجميع أنواعه مع ثبات سعر السولار.

أسعار البنزين اليوم

بعد التعرف على موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة ومعرفة قرارات وزير التموين التي تم صدورها مؤخرًا يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين الرسمية التي يستطيع الجميع شحن سياراتهم بها حيث يواجه الكثير من المواطنين الكثير من الظروف المعيشية الصعبة وذلك في ظل التضخم الاقتصادي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية و إليكم أسعار البنزين الجديدة: