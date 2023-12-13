لو المعاد فاتك متقلقش !! تاريخ إعادة انتخابات الرئاسة في مصر للمتخلفين .. وعقوبة عدم التصويت

بالتزامن مع بداية الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 هو خر أيام الانتخابات الرئاسية في مصر ويتم غلق باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر.

موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين في الساعات الاخيرة الماضية عن موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر والتي بدأت يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء ، وقد توافد الكثير من المواطنين للادلاء بأصواتهم خلال أول وثاني أيام الانتخابات الرئاسية ،حيث يأمل الكثير من المصريين في اختيار مستقبل أفضل لبلادهم عن طريق اختيار من يمثلهم.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية

بعد معرفة موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر يبحث الكثير من المواطنين الذين يريدون التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية عن كيفية الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية وذلك عبر موقع الهيئة العامة للانتخابات وذلك عبر الخطوات التالية :