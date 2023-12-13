عشان متجيش تقول مش عارف!! “عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر” وفقًا للقانون الجديد .. أبرزها دفع 500

مع بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر حيث ينص القانون على تغريم الناخبين الذين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك وفق ما ينص عليه القانون ، وقد بدأ الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر.

عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر حيث يتم تغريم المواطن الذي امتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية مبلغ قدره 500 جنيهًا وذلك وفق قانون تنظيم عملية تصويت الناخبين وذلك وفق المادة 57 من القانون ، ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين قام بالتصويت خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية وشهدت اللجان الانتخابية اقبال عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية.

من هم المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية ؟

بعد معرفة عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسماء المرشحين للرئاسة المصرية كما يبحث الجميع عن البرنامج الانتخابي لكل مرشح رئاسي للتصويت لمن يراه الأفضل وإليكم أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر.