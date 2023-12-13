رعب التعويم وارتفاع مرعب للدولار | سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 13-12-2023 في مصر | شوف الورقة الخضراء بكام قبل اجتماع المركزي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، بكم الدولار الآن، الدولار في السوق السوداء بكام ، عبارات بحثية لم يهدأ محركات البحث أو صفحات التواصل الاجتماعي عن رصدها على مدار الساعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار المصريون اجتماع البنك المركزي اليوم لاتخاذ قرارات جديدة بشأن العملة المحلية.

وفي نفس السياق، يتباين سعر الدولار في السوق السوداء في مصر من محافظة لأخرى، ومن مكان لآخر في نفس المدينة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الحاسم الذي سيحدد مسار العملة المحلية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 13-12-2023

يشهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة اضطرابًا حادًا في أسعار الصرف، حيث يفضل الكثير من الناس اللجوء إلى السوق السوداء لبيع الدولار الأمريكي بأسعار مرتفعة جدا مقارنة لما هو مقرر فيما يخص سعر الدولار في البنك، ويأتي ذلك في ظل الفجوة الكبرى بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعر الدولار في البنوك المصرية، قيمة مع تزايد الطلب على الدولار في تعاملات الاستيراد والتصدير.

وفي هذا السياق، يترقب الكثيرون في مصر اجتماعًا هامًا للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2023، والذي يعد بحثًا في أسعار الصرف والإجراءات الاقتصادية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة المحلية وانعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني من التدهور.

أسعار الدولار في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023:

49.50 جنيه للشراء .

50.50 جنيه للبيع.

ويُتوقع أن تشهد أسعار الدولار في السوق السوداء تغيرًا قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، إذ ينتظر الكثيرون تعديلًا في سعر الجنيه المصري ويأملون في ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة الأربعاء 13-12-2023

ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار في أسعار الدولار في مصر خلال الفترة القادمة، خاصةً مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد ودعم الاستثمارات الأجنبية.

سجّل سعر الدولار في مصر استقراراً اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، حيث لم يتغير سعره في البنوك المصرية للشهر التاسع على التوالي، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، وفيما يلي جدول محدث ب أسعار الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 13 -12-2023.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13ديسمبر 2023 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

وتشير المصادر إلى أن سوق الصرافة في مصر يشهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الحالية، حيث تسهم الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحسين أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.