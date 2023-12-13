لو محضرتش في المعاد التاني هتدفع غرامة !! 🙄 .. موعد انتخابات الرئاسة للمتخلفين عن المواعيد 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد انتخابات الرئاسة للمتخلفين عن المواعيد حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات الرئاسة تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ويتم غلق باب اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المواطنين ضرورة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية وخلال السطور التالية كشف المزيد من المعلومات حول موعد انتخابات الرئاسة للمتخلفين عن المواعيد.

موعد انتخابات الرئاسة للمتخلفين عن المواعيد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن موعد انتخابات الرئاسة للمتخلفين عن المواعيد حيث تبدأ الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ويجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس جمهورية مصر العربية من خلال صناديق الاقتراع في الأيام المحددة لتجنب التعرض لدفع غرامة مالية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة العام للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وذلك يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 وفي حالة إجراء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية بين بعض المرشحين سيتم اعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 16 ديسمبر الجاري ، على أن تتم جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أنه تقدم للانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وحازم عمر عبد السند يمامة وفريد زهران ، ويأمل جميع المصريين في مستقبل أفضل لبلادهم وتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.