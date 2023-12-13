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تخصيص زيادة جديدة لخمس فئات “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%” .. زغرطي أنتي وهي
رئست السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وفريق عمل برنامج “تكافل وكرامة”، حيث بدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 15%، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية.
حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%
- تظهر هذه الخطوة التفاني في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
- وتعكس الزيادة الثانية بنسبة 15% تواصل الجهود الحكومية بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% في مارس الماضي، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى 40% خلال العام الحالي.
- وفي إطار التفاصيل، تأتي هذه الزيادة لفئات مختلفة، بما في ذلك الأسر تحت خط الفقر، والسيدات المعيلات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن.
- يرتبط هذا بالقرارات الرئاسية التي تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد.
- وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى جاهدة لتوفير حماية اجتماعية شاملة، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري في ميزانية العام 2023-2024.
- من هذا المبلغ، تم تخصيص نحو 36 مليار جنيه مصري للمساعدات النقدية.
- تتضمن البرامج الاجتماعية المدعومة العديد من الفئات الهامة، مما يجسد التزام الدولة بتعزيز التكافل وتحقيق التنمية المستدامة.
- وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر من خلال مشروعات تشجيعية وفرص تدريب متنوعة.
- برنامج “تكافل وكرامة”،يعتبر أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر، يعتبر ركيزة أساسية لتوفير الدعم لأكثر من 5 ملايين أسرة و22 مليون مواطن.