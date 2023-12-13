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تخصيص زيادة جديدة لخمس فئات “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%” .. زغرطي أنتي وهي

Gehad hussinمنذ ساعة واحدة
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رئست السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وفريق عمل برنامج “تكافل وكرامة”، حيث بدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 15%، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%

  • تظهر هذه الخطوة التفاني في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
  • وتعكس الزيادة الثانية بنسبة 15% تواصل الجهود الحكومية بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% في مارس الماضي، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى 40% خلال العام الحالي.
  • وفي إطار التفاصيل، تأتي هذه الزيادة لفئات مختلفة، بما في ذلك الأسر تحت خط الفقر، والسيدات المعيلات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن.
  • يرتبط هذا بالقرارات الرئاسية التي تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد.
  • وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى جاهدة لتوفير حماية اجتماعية شاملة، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري في ميزانية العام 2023-2024.
  • من هذا المبلغ، تم تخصيص نحو 36 مليار جنيه مصري للمساعدات النقدية.
  • تتضمن البرامج الاجتماعية المدعومة العديد من الفئات الهامة، مما يجسد التزام الدولة بتعزيز التكافل وتحقيق التنمية المستدامة.
  • وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر من خلال مشروعات تشجيعية وفرص تدريب متنوعة.
  • برنامج “تكافل وكرامة”،يعتبر أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر، يعتبر ركيزة أساسية لتوفير الدعم لأكثر من 5 ملايين أسرة و22 مليون مواطن.
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Gehad hussinمنذ ساعة واحدة
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