تخصيص زيادة جديدة لخمس فئات “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%” .. زغرطي أنتي وهي

رئست السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وفريق عمل برنامج “تكافل وكرامة”، حيث بدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 15%، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%