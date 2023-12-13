فرحة من القلب لأصحاب المعاشات “زيادة المعاشات بأثر رجعي” بداية من يناير 2024 + زيادة 400 جنية

تم تنفيذ قرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في مصر، حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المبلغ من 300 جنيه إلى 600 جنيه، يأتي هذا القرار كخطوة إيجابية تعكس التفاعل الحكومي مع احتياجات المواطنين ورغبتها في تحسين ظروف المعيشة.

زيادة المعاشات بأثر رجعي