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فرحة من القلب لأصحاب المعاشات “زيادة المعاشات بأثر رجعي” بداية من يناير 2024 + زيادة 400 جنية
تم تنفيذ قرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في مصر، حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المبلغ من 300 جنيه إلى 600 جنيه، يأتي هذا القرار كخطوة إيجابية تعكس التفاعل الحكومي مع احتياجات المواطنين ورغبتها في تحسين ظروف المعيشة.
زيادة المعاشات بأثر رجعي
- تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على شروط وضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- تتضمن هذه الشروط انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، وتوفر مدد اشتراك تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخيرة، بما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- من بين الشروط الأخرى، يجب أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وسيتم زيادتها إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025.
- يشدد على أهمية تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج المحدد، كما يتعين ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.
- وفي إطار تطوير البنية المالية للمعاشات، قام الرئيس السيسي بتوقيع القانون رقم 172 لسنة 2023، الذي يتضمن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.
- يشمل القانون أيضًا زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- وينص القانون على أن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ستزيد إلى 600 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
- يشدد على أن هذه الزيادة تعد جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة.