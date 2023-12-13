رزقك وجالك لحد عندك.. “موعد زيادة الإيجار للقانون القديم” + في حالة رفض المستجر الطرد فورًا من السكن!! .. أعرف التفاصيل

تمت مراجعة قانون الإيجار القديم بشكل شامل بعد سنوات طويلة من التطورات في السوق العقارية وتغيرات في احتياجات المجتمع، تلك التعديلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات.

موعد زيادة الإيجار للقانون القديم

في مارس 2023، وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الصادرة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد الشركات والكيانات زيادة جديدة في القيمة الإيجارية، وهي الثانية خلال هذا العام، بنسبة تبلغ 15%، وذلك كجزء من التسلسل الزمني الذي بدأ في مارس 2022، والذي ينص على استمرار هذه النسبة في الزيادة سنويًّا حتى عام 2027، حيث يتم نقل ملكية الوحدة السكنية بعد هذا التاريخ وفقًا للأحكام القانونية الجديدة المعمول بها.

استثناءات من الزيادة

رغم أن الزيادة السنوية في الإيجار مطبقة على العديد من الحالات، إلا أن هناك فئات تستثنى من هذه الزيادة.

تشمل هذه الفئات المحلات التجارية والوحدات السكنية التي تتوافق مع معايير محددة، مما يخلق توازنًا في حقوق المستأجرين والمؤجرين.

تأثير الزيادة على المستأجرين

يعكس القلق الرئيسي للمستأجرين حول زيادة الإيجار تأثيرها على استقرارهم المالي.

في هذا السياق، يجب على المستأجرين تقديم اهتمام خاص لخياراتهم المالية والتخطيط لتلك الزيادات المستقبلية.

استراتيجيات لتخطيط المستأجرين