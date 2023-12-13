“اشحن شداتك واسترد هديتك“ خطوات شحن شدات بابجي من خلال الـ ID أسعار وأكواد الشحن 2024

لعبة بابجي من الألعاب التي يلعبها الكثير، بينما يبلغ عدد لاعبيها نحو 500 مليون لاعب حول العالم، كما أنها تحمل الكثير من أجواء المتعة والإثارة، لذلك يبحث الكثير من اللاعبين عن خطوات شحن شدات بابجي 2024، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شحن شدات بابجي موبايل 2024

يريد عدد كبير من اللاعبين شحن شدات بابجي أو الـ US وهي عملة افتراضية داخل اللعبة، يمكن من خلال شراء الأسلحة فائقة القدرة وملابس بالإضافة إلى شخصيات مميزة، كما يمكن من خلال الحصول على مستويات مميزة داخل اللعبة.

خطوات شحن شدات بابجي من خلال الـ ID

شحن شدات بابجي من خلال الآي دي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على paytm أو codashop أو midasbuy.

ثم الضغط على زر شحن.

يرجى إدخال رقم الـ ID الخاص باللاعب.

يجب اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

اكمال خطوات الدفع التي يطلبها الموقع .

أخيرا الضغط على زر شحن لإتمام عملية الشحن.

يجب العلم أنه يتم إضافة الشدات في خلال 24 ساعة.

أسعار شدات بابجي

تختلف أسعار الشدات من بلد لأخرى والتي تتكون:

60 شدة سعرها 0.99 دولار أمريكي، 3.75 ريال سعودي، 19.99 جنيه مصري.

600 شدة سعرها 9.99 دولار أمريكي، 30 ريال سعودي، 149.99 جنيه مصري.

3250 شدة سعرها 49.99 دولار أمريكي، 150 ريال سعودي، 749.99 جنيه مصري.

أكواد شحن بابجي

كود TQI ZBZ 76F يعطي دراجات نارية.

كود KERZAZI TR يعطي نقاط إضافية.

كود PGHZDBTFZ95U يعطي تفاصيل عن الحروب بشكل دقيق.

كود BBK ZEZET 8 يمنح ملابس أسطوري.

كود BBK ZBZ 8FW يعطي رصيد يصل إلى 8 نقاط.

كود BB KRZBZBF9 يساعد في القضاء على الأعداء الأسلحة الموجودة لدى اللاعب ولكن بقوة فائقة.

كود BBK ZBZ 8FW يعطي كرة + 8 نقاط.

كود LEVIN 1QP يعطي عدد من الفضة بشكل عشوائي.

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