الاستعلام عن تكافل وكرامه 2023 tk.moss.gov.eg دفعة ديسمبر بالرقم القومي

انتشرت مؤخراً بعض الأخبار عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي حول جهود العمل المتجهة نحو تقديم معاش تكافل وكرامة في شهر ديسمبر الحالي لعام 2023. وقد أثارت هذه الأخبار استفهامات وتساؤلات لدى العديد من المواطنين حول كيفية الوصول إلى بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة حيث تم اتخاذ خطوات فعالة لتوسيع نطاق الإعلان عن المواعيد المحددة لصرف هذا المعاش الهام، وذلك لكافة الفئات التي تم الإعلان عنها يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، حيث يتاح للمواطنين الوصول إلى المعلومات الضرورية والموثوقة حول التواريخ المحددة للصرف.

الاستعلام عن تكافل وكرامه

في إطار السعي المستمر لتيسير الإجراءات وتوفير المعلومات الضرورية للمواطنين، يعلن الوزارة عن توفر بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023. يأتي هذا الإعلان استجابةً لتكرار البحث الذي يقوم به الكثيرون، حيث يسعى الجميع للحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة وللوصول إلى هذه الخدمة الحيوية، يُشجع المواطنون على اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة:

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تجد القسم المخصص لخدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

اختر خيار الاستعلام عن معاش لتوجيهك إلى الصفحة المخصصة لهذا الغرض.

أدخل البيانات الضرورية، مثل الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية، لضمان الحصول على نتائج.

تم الإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، حيث من المقرر أن يتم الصرف في يوم الجمعة، الموافق 15 ديسمبر 2023، عبر ماكينات الصرف الآلي بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم عمليات الصرف من خلال فروع البريد المصري في أول أيام العمل بعد ذلك، حيث يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023.