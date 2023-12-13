بكم كرتونة البيض.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 في الأسواق شوف الفراخ البيضاء بكام، تعتبر التكلفة الشرائية للدواجن هي من أهم ما يبحث عنه الكثير من المواطنين المستهلكين للحوم الدواجن بشكل مستمر، لأنها من المنتجات والسلع الاستهلاكية الأكثر طلبًا واستهلاكًا في السوق المحلية، ومن خلال ما يلي من سطور هذا التقرير نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول أبرز ما نشرته البورصة المحلية فيما يخص أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023

نرصد من خلال تلك السطور المقبلة قيمة سعر الدجاج من كل أنواعه حيث تعتبر تكلفة شراء الكيلو من الدجاج متغير ما بين وقت وآخر، ولكن حققت الأسعار مستوى أقل وانخفاض سعري ملحوظ عن تكلفة الشراء قبل شهر من الآن حيث انخفض سعر الدجاج الأبيض، ولذلك نتعرف من خلال ما يلي على تكلفة شراء الدجاج من جميع سلالاته التي يقبل على شرائها المواطنين في السوق الاستهلاكي الشعبي في مختلف المحافظات في مصر.

سعر الدواجن البيضاء والبلدي والأمهات

الأسعار الخاصة بتلك النوعية من الدواجن نذكرها من خلال ما يلي:

يصل السعر الخاص بالكيلو جرام من لحوم الدجاج الأمهات إلى نحو 57 وحتى 58 جنيه مصري وهو السعر الذي تم رصده اليوم بالتقرير الذي حدثته البورصة المحلية، ويتوقع أن يصل السعر اليوم للمستهلك إلى قيمة ما بين سعر 66 وحتى 69 جنيه مصري.

سعر شراء الكيلو من الدواجن الأمهات المتوقع غدا يصل إلى 60 جنيه مصري، وفي المزرعة السعر من 55 وحتى سعر 57 جنيه مصري.

يبلغ سعر الكيلو من الدواجن من سلالة البلدي كما أعلنته البورصة من 110 إلى سعر يقدر ب111 جنيه مصري وهو السعر الخاص بها في المزارع، بينما يتوقع أن يكون سعر الشراء يوم غد الأربعاء 13 من ديسمبر 120 جنيه مصري للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

سعر الدجاج الأحمر أو الساسو يسجل في المزرعة 75 جنيه مصري، وفي الأسواق التجارية الشعبية أسعارها للكيلو تتراوح من 79 وحتى 80 جنيه مصري للكيلو جرام.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة بيض بلدي 139 جنيه مصري.

كرتونة البيض الأبيض والأحمر 115 جنيه في البورصة المحلية.