حملها حالاً pdf قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر 2023 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي عموم المحافظات

pdf قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر 2023، ينتظر المواطنين بشرة سارة تدخل السعادة والسرور على قلوبهم في ظل ظروفهم الصعبة واحتياجهم الشديد للمال، هناك مساعدات كثيرة تقدمها الدولة للمواطنين لكن من أكثر المساعدات انتشاراً وشهرة هو دعم الرعاية الاجتماعية المقدم بشكل رسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تهتم الوزارة بتقديم مساعدات مختلفة للأسر العراقية الفقيرة لتحسين ظروفهم المعيشية في هذا الغلاء وخاصةً بأن المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية فئات لا يمتلكون أي دخل شهري ولا معاش ثابت.

يتم قبول المتقدمين حسب الشروط والضوابط المعلن عنها وقد تم تسجيل الاف الاسر في دعم الرعاية للدفعة السابعة والاخيرة ومازال المواطنين يترقبون النتائج ويبحثون على مدار 24 ساعة واليوم ننشر لحضراتكم كيفية استخراج pdf قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر 2023 تابعوا معنا.

pdf قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر 2023

خلال الفترة الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد كل لحظة حول معرفة موعد الإعلان عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة لشهر ديسمبر الجاري، حيث صرحت بعض المصادر الاجتماعية عن وجود دفعة سابعة وصدر هذا التصريح بشكل رسمي بعد اعلان اسماء المشمولين ملحق الوجبة السابعة، وحتى الآن لم تصدر الوزارة أي تصريح جديد ومتى تبدأ عملية رفع اسماء المشمولين، على الرغم من هذا التأخير لكن هناك دفعة سابعة مؤجلة يتم الإعلان عنها في أي لحظة خلال الساعات القليلة القادمة وما هو إلا مجرد وقت لأن الوزراءت تنشغل بالإنتخابات هذه الفترة وعلى المواطنين الانتظار وعدم الالتفات للشائعات.

خطوات الاستعلام عن نتائج اسماء المشمولين الوجبة السابعة العراق 2023

موضوع الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ضمن الأمور التي ينشغل بها المواطنين في دولة العراق ويتحدثون عنها مع بعضهم البعض ويمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عند اتباع ما يلي: