موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2023 وما هي شروط الاستحقاق

موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2023، خلال الساعات الأخيرة وجدنا ارتفاع ملحوظ في البحث عن الدعم السكني التي تعتمد عليه الكثير من الأسر السعودية، لأنه من أنظمة الدعم المنتظمة المنتظمة ويتم صرفها للمواطنين بشكل شهري، لكن بشروط خاصة ودقيقة للغاية، تسعى وزارة الإسكان السعودية لتقديم يد العون للأسر البسيطة وتلبية جميع مطالبهم وتخفيف العبء عنهم لأنهم يعيشون في معاناة بسبب ارتفاع الأسعار.

وليس فقط بل يحصل المتقدمين على دعم سكني لمن لا يتوفر لديه وحدة سكنية ولكن لن يتم قبول أي شخص إلا بعد مراجعة الطلب وعمل دراسة وبحث اجتماعية للحالة وحالة الاستحقاق يتم نزول اسم المتقدم ضمن لائحة المقبولين استعداداً استلام الوحدة السكنية، اليوم نستعرض لحضراتكم تفاصيل موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2023.

موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2023

يحصل المتقدمين على الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية جميع المدن على وحدات سكني بشكل مجاني وتزامناً مع اقتراب موعد الصرف بدأ المتقدمين بالبحث ليلاً ونهار على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد نزل الدعم، كما يحصل المتقدم على دعم تتراوح قيمته من 100 ألف ريال وحتى 150 ألف ريال سعودي يحصل عليها على دفعات متفرقة، ويحصل المستفيد على تلك القيمة من الدعم بعد عدة أيام وفقاً لما صرحت به منظومة دعم سكني يوم الأحد المقبل الموافق 24 من ديسمبر الجاري 2023.

شروط التسجيل في الدعم السكني