“خلال ساعات هتقبض وتهيص”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة .. هي دي الأخبار ولا بلاش
حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج الداعمة للمواطنين ومن بين هذه البرامج هو برنامج تكافل وكرامة والذي يعد واحد من أبرزها، حيث يستفيد منه عدد كبير من المواطنين، يتساءل الكثيرون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي يتم تحديده بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، سوف نستعرض في هذا المقال تلك المواعيد بالإضافة إلى توفير بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة بهذا البرنامج الرئيسي لتعزيز الوعي وتقديم إرشادات شاملة حول مزاياه وكيفية الاستفادة منه.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
يعتبر استفسار حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة أحد الاستفسارات الشائعة بين المواطنين في جمهورية مصر العربية وردًا على هذا الاستفسار قدمت وزارة التضامن الاجتماعي إيضاحًا بأن صرف معاش تكافل وكرامة يحدث في منتصف كل شهر ميلادي، بناءً على هذا التوقيت تم الإعلان أن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر سيصرف يوم الجمعة الخامس عشر من ديسمبر 2023.
شروط تكافل وكرامة
توضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب على الأفراد توفرها للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة بهدف الاستحقاق للدعم الذي يقدمه البرنامج:
- يعتبر أحد هذه الشروط الرئيسية أن يكون المتقدم خارج نطاق العمل في القطاعين العام والخاص براتب تأميني يتجاوز 400 جنيه.
- يجب عدم حصول المتقدم على أي معاش تأميني أو مساعدات ضمانية أخرى.
- تشمل الشروط أيضًا وجود أطفال دون سن 18 وضرورة أن يكونوا في المراحل التعليمية المختلفة،
- أن يبدأ عمر المتقدم المسن من 65 عامًا.
- يجب أيضًا أن يكون المتقدم من أصحاب الهمم أو الأمراض المزمنة التي تعيق القدرة على العمل، ويجب تقديم الوثائق الداعمة لذلك.
- كما تنص الشروط على المتقدمين أن يكونوا من الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية الأب والأم.
- اذا كانت المتقدمة من النساء فيلزم ضرورة وجود أولاد للمتقدمة تجاوزوا سن 18.