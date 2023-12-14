“خلال ساعات هتقبض وتهيص”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة .. هي دي الأخبار ولا بلاش

حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج الداعمة للمواطنين ومن بين هذه البرامج هو برنامج تكافل وكرامة والذي يعد واحد من أبرزها، حيث يستفيد منه عدد كبير من المواطنين، يتساءل الكثيرون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي يتم تحديده بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، سوف نستعرض في هذا المقال تلك المواعيد بالإضافة إلى توفير بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة بهذا البرنامج الرئيسي لتعزيز الوعي وتقديم إرشادات شاملة حول مزاياه وكيفية الاستفادة منه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يعتبر استفسار حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة أحد الاستفسارات الشائعة بين المواطنين في جمهورية مصر العربية وردًا على هذا الاستفسار قدمت وزارة التضامن الاجتماعي إيضاحًا بأن صرف معاش تكافل وكرامة يحدث في منتصف كل شهر ميلادي، بناءً على هذا التوقيت تم الإعلان أن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر سيصرف يوم الجمعة الخامس عشر من ديسمبر 2023.

شروط تكافل وكرامة

توضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب على الأفراد توفرها للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة بهدف الاستحقاق للدعم الذي يقدمه البرنامج: