“ملكش حجة وهتغير العداد”.. تسهيلات جديدة وتقسيط المقايسة للمخالفين وسارقي التيار وزارة الكهرباء توضح

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة على اتخاذ الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية لهذا قامت الوزارة بالإعلان عن تحويل نظام الممارسات لتركيب عدادات كهرباء تعمل بنظام الكارت مسبق الدفع لكل من المباني المخالفة والعشوائية وهذا حتى يحصل المواطنين على قيمة استهلاكهم الحقيقية من الكهرباء بعيدا عن كل من القراءات الغير صحيحة والفواتير المبالغ فيها لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف أكثر عن هذا الخبر إلى جانب بعض من المعلومات الاخري.

الأوراق المطلوبة لتركيب عدادات كهرباء كودية

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي أعلنت عنها شركة الكهرباء والطاقة داخل جمهورية مصر العربية والتي يجب على المواطنين إحضارها من أجل تركيب عدادات كهربائية كودية وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الممارسة.

صورة عقد المكان الذي بريد الشخص تركيب العداد فيه سواء كان هذا المكان بالايجار أو تمليك.

التقديم لتركيب عداد كهربائي كودي

يتساءل الكثير من المواطنين من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن كيفية تركيب عدادات الكهرباء الكودية لهذا قامت شركة الكهرباء والطاقة الإجابة على هذا السؤال مؤكدة أنه يستطيع المواطنين التقديم لتركيب عداد كهرباء كودي الكترونيا عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وأشارت الشركة أنها قامت التسهيل على المواطنين عملية تركيب العدادات الكودية وذلك من أجل تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية بدلا من نظام الفواتير الشهرية التي تأتي بمبالغ خرافية مبالغ فيها، مشيرة إلى أن العداد الكودي يضمن للمواطن الحصول على القيمة الحقيقية دون مبالغة لاستهلاكهم في الكهرباء.