تردد سحري لجميع قنوات النايل سات| تردد قنوات النايل سات الجديد 2024

تعد تردد قنوات النايل سات، من أهم ما يُشغل بال العديد من الأشخاص نظرًا للتحديث المستمر التي يتم عليها من وقت إلى أخر، إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبال التردد الشبكي للقنوات دفعة واحدة، وحتى يسهل القيام بمشاهدة كل ما هو جديد وحصري عبر هذه القنوات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قنوات النايل سات

يمكن القيام بإستقبال التردد الشبكي لجميع قنوات النايل سات، والعمل على استقبال دفعة كبيرة من القنوات، كما على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11000.

بينما استقطاب القناة يكون عمودي.

إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.

القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون النايل سات.

تردد قنوات النايل سات

ومن السهل كذلك إمكانية القيام بإستقبال تردد قنوات النايل سات، وفقًا للأتي:-

يمكن استقبال قناة سينما ألوان عبر 11842.

قناة اليوم سينما هو 12562.

بينما اليوم سينما 2 على تردد 12034.

تردد قناة دوللي سينما 11095.

كيفية استقبال تردد قنوات النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال تردد قنوات النايل سات، وفقًا لما يلي:-