مليار مبروك هتصرف تموينك بزيادة”.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية بهذه الشروط التموين تعلن

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لتسهيل عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان حصول الأسر على المساعدة الغذائية والسلع التموينية الضرورية، يعتبر هذا الإجراء أساسياً لتحقيق توفير الدعم اللازم للأسر وتعزيز مستوى معيشتهم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال إلى توضيح الخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها لإضافة المواليد على بطاقات التموين، مع التركيز على الشروط المطلوبة للاستفادة الكاملة من هذه الخدمة، يتيح هذا الإجراء للأسر الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي وضمان توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد والأسرة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

لإتمام عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: قم بزيارة بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت.

اختيار خانة التموين: بعد الدخول قم بالنقر على خانة التموين من بين الخيارات المتاحة للانتقال إلى القسم المخصص لإدارة بطاقات التموين.

إضافة أطفال غير مسجلين: قم باختيار إضافة أطفال غير مسجلين في حال كان لديك مواليد جدد يحتاجون إلى إدراجهم في البطاقة.

تسجيل البيانات: قم بتسجيل رقم الهاتف وكلمة المرور للدخول إلى النظام، لضمان أمان العملية وحماية البيانات الشخصية.

إضافة أفراد العائلة: حدد مكان إدراج اسم الأم في المكان المخصص له، ومن ثم يتيح لك النظام إضافة الأفراد الجدد إلى البطاقة التموينية.

تعبئة بيانات المولود: أدخل بعناية اسم المولود ورقمه القومي الذي يتواجد في شهادة الميلاد، وقم بإضافة نسبه وتحديد نوعه بدقة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطًا دقيقة يجب تحققها لإمكانية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين وتشمل هذه الشروط: