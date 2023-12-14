ملياار مبروك لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف العلاوات الخمس 2024 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات.. هي دي الاخبار التمام

تعتبر العلاوات الخمس أحد المزايا التي يحصل عليها مستحقين المعاشات في مصر، وتشكل هذه البدلات جزء هام من المبادرات الحكومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسعى العديد من المواطنين الذين يتقاضون المعاش إلى معرفة موعد صرف العلاوات الخمس والشروط الضرورية للتمتع بها، سنقوم في هذا المقال بتوضيح هذه النقاط بالإضافة إلى تقديم معلومات أخرى ذات صلة.

موعد صرف العلاوات الخمس

أكدت الجهات الحكومية المختصة أن الحكومة المصرية اتخذت قراراً بتحديد جدول زمني لصرف العلاوات الخمس، بدأ صرف العلاوات في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية في مارس 2024، تليها العلاوة الثالثة في سبتمبر 2024، وتختتم السلسلة بالعلاوة الرابعة في مارس 2025 وفقًا للخطة المعلنة سيتم صرف العلاوة الأخيرة بعد مضي عامين من تلك الفترة.

شروط الحصول على العلاوات الخمس

تم وضع شروط من قبل الهيئات الحكومية للحصول على العلاوات الخمس وفقًا لقرارات الحكومة:

عدم استفادة المتقاعد من العلاوات الخمس في أي وقت سابق.

عدم استفادته من العلاوات الصادرة في عام 2020 وفقًا لقرارات مجلس النواب.

الاشتراك في العلاوة الخاصة وتحقيق الاستحقاق اللازم للحصول عليها.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمس؟