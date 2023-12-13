عرض مسلسل عثمان مدبلج للعربية الحلقة 140 الموسم الخامس.. أحداث الفتح والعناد

لم يتبق سوى ساعات قليلة على عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان التي تكون لديها الكثير من الأحداث المشوقة، فضلاً عن أن المسلسل يُتابعها ملايين المتابعين في الوطن العربي، حيث إن عثمان حاصر أحد المغول في الحلقة السابقة، لكن تفاجئ بقدوم السيد يعقوب وعناده المستمر، كما قامت السيدة سعادات بحجز السيد علاء الدين واستضافة من أجل أنه يرغب في القبض على الخائن فيصل، إلا أنه ظهر في الإعلانات السابقة بأنه تم تحريره بواسطة أحد الأبطال لكن لم يُعرف من هو.

عرض مسلسل عثمان

ويعد مسلسل عثمان من أهم المسلسلات والأعمال التاريخية على مستوى العالم، إضافة إلى أن المسلسل يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، فضلاً عن وجود بعض المنصات والمواقع الأخرى التي تقوم بإذاعة الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية والتركية، وغيرها من اللغات الأخرى، من أجل سهولة مشاهدتها والإستماع عليها، وإلى جميع الأحداث الأخرى التي تدور في هذا العمل التاريخي.

تردد قناة ATV التركية الجديد

يمكن مشاهدة قناة ATV التركية الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 10796.

بينما معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل الإستقطاب الخاص بالقناة يكون أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

ومن السهل كذلك إمكانية القيام بمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان، وفقًا لما يأتي:-