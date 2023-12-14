المواطنين مش مصدقين!!”.. حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز من البطاقات التموينية وزارة التموين تحسم الجدل

في الأيام الأخيرة تم تداول أخبار تشير إلى إلغاء فارق نقاط الخبز من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص صرف فارق نقاط الخبز المدعمة عبر البطاقات التموينية، هذا الأمر أثار قلق المستفيدين من هذا الدعم وشهد انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ذلك قامت وزارة التموين بتوضيح حقيقة هذا الأمر للمواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن إلغاء فارق نقاط الخبز.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور علي مصليحي أن التأثيرات السلبية التي خلفتها الأوضاع العالمية الحالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري خاصةً مع ارتفاع تكاليف الشحن على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك نفى الوزير بشكل قاطع إلغاء فارق نقاط الخبز مؤكدًا استمرار إتاحة هذا الدعم عبر البطاقات التموينية.

من جهة أخرى نفى وكيل وزارة التموين في محافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح هذه الشائعات بشكل قاطع مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو منح المستفيدين خيار صرف الدقيق بدلاً من الخبز استجابة لرغبات المواطنين وتيسيرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

ثمن رغيف العيش

يؤكد الوزير بقوة على ضرورة تدخل الحكومة في تحديد أسعار رغيف العيش حيث يبرز أن تكلفة الإنتاج تتجاوز حاليًا السعر المدعوم، ويشير إلى أن هناك دراسات تجرى لاستكشاف إمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي مما قد يشكل خيارًا يتم النظر فيه لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يتعامل هذا النهج مع الواقع الاقتصادي ويسعى إلى إيجاد حلاً يتناسب مع التحولات الاقتصادية الراهنة.