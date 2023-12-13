رابط فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر 2023 100 دولار ومواعيد الصرف عبر بوابة الاستعلام الحكومي المركزي

رابط فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر 2023 الذي يترقبها المواطنين من قطاع غزة على أحر من الجمر منذ فترة طويلة، حيث كشفت المصادر القطرية خلال الساعات الماضية عن بدء تجهيز المنحة القطرية وإضافة المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين، يتم دعم 100 ألف أسرة فلسطيني بمبلغ شهري 100 دولار، مما توقف الدعم لمدة شهرين لعدم استقرار الأوضاع داخل قطاع غزة لأن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف العديد من المناطق ولا يستطيع المواطنين التنقل بشكل طبيعي للحصول على مستحقات المنحة

تعتبر المنحة القطرية من أهم أنظمة الدعم النقدي تعتمد عليها الآلاف من الأسر في فلسطين ولا يمتلكون أي دعم نقدي سواها، كما تستهدف المنحة فئة الفقراء الذين لم يمتلكون أي دعم أو راتب شهري، اليوم نقدم لكم رابط فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر 2023 والموعد المحدد لعملية إيداع المنحة والصرف ترقبوا معنا.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر 2023

أصبح يعيش المواطنين في قطاع غزة في معاناة شديدة بسبب محاولات القصف المستمرة بدايةً من 7 أكتوبر الماضي 2023، وخلال تلك الفترة هناك هدنة، لذلك تم إصدار بيان رسمي عن عودة صرف المنحة القطرية وتم تكليف السفير القطري محمد العمادي لكي يقوم بحصر عدد المستفيدين وتحديد ميزانية الصرف، على أن تبدأ بشكل فعلي في غضون أيام قليلة وتحديداً يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري 2023 وسوف يتم صرف المنحة يوم 20 من كل شهر ميلادي حسب ما وردنا من معلومات.

الاستعلام عن فحص المنحة القطرية 100 دولار

للإطلاع على نتائج فحص المنحة القطرية دفعة شهر ديسمبر الجاري 2023 عليكم تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص من خلال الرابط التالي