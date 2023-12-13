لو معاك ذهب ألحق بيعه|.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بالسوق المصري

بدأت أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ على نفس مستوى السعر الذي كان عليه يوم الثلاثاء الماضي، حيث شهدت تقلبات طفيفة خلال التعاملات، وانتهت بمستويات نشطة، وتبدأ اليوم الأربعاء اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمناقشة تحديد سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تستمر حتى غد الخميس، حيث تشير التوقعات إلى استمرار استقرار سعر الفائدة، ورغم ذلك، يرجى مراعاة أن هناك توقعات قليلة تشير إلى احتمال خفض الفائدة، ولكن يُعتبر هذا احتمالًا ضعيفًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

سعر بيع جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم بلغ ٣٢٠٠ جنيه، في حين بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار ٢٤ ٣١٨٨ جنيهًا، أما بالنسبة للعيار ٢١، فسجل سعر بيع جرام الذهب نحو ٢٨٠٠ جنيه، بينما بلغ سعر شراءه ٢٧٩٠ جنيهًا اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار ١٨ سجل حوالي ٢٤٠٠ جنيه، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار ١٨ نحو ٢٣٩١ جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، فاستهل تعاملاته عند مستوى ٢٢٤٠٠ جنيه، مع مراعاة أن هذا السعر يشمل الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عالمياً اليوم الأربعاء 13 ديسمبر

على الصعيد العالمي، شهد سعر الذهب تراجعًا في بورصة الذهب العالمية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، حيث سجلت أونصة الذهب 1978 دولارًا.