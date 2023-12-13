الأخضر وصل السما خلاص!!.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء 13 ديسمبر 2023

كثير من المواطنين يعبرون عن اهتمامهم بمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر، وخاصةً في تحديث السوق السوداء ليوم الأربعاء 13 ديسمبر، ويشهد سوق الدولار في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، مما يثير فضول المواطنين ويدفعهم لمتابعة تذبذب الأسعار حتى خلال اليوم الواحد، ويقدم هذا المقال نظرة على أسعار الدولار اليوم في السوق الموازي لتلبية اهتمامات القراء ومتابعي التطورات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 13 ديسمبر 2023

أسعار الدولار في بعض البنوك البارزة في مصر اليوم:

– بنك الأهلي المصري:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

– بنك مصر:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

– CIB:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– مصرف أبوظبي الإسلامي:

– للشراء: 30.90 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– HSBC:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– بنك الإسكندرية:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– بنك قناة السويس:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– المصرف المتحد:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– البنك المصري الخليجي:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 13 ديسمبر 2023

كثير من المواطنين يتطلعون لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر، وفي تحديث السوق السوداء اليوم الأربعاء، 13 ديسمبر، سُجل ارتفاع جديد في الأسعار، وقد بلغ سعر الدولار للشراء 49.85 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 50.85 جنيهًا.

وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء سعره في البنوك المصرية، حيث بلغ في البنك المركزي 30.89 جنيهًا، مما يشير إلى ارتفاع بقيمة 35 قرشًا عن اليوم السابق، ويمكنكم متابعة هذا التقرير للحصول على مزيد من التفاصيل حول أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.