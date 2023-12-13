“من هنا”رابط وطريقة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر asd ma وتتبع الطلب 2023

فتحت الحكومة المغربية باب التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر asd ma سنة 2023 عبر منصة الدعم المباشر، وشددت على الأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم المباشر استيفاء الشروط والضوابط، التي من أبرزها؛ التسجيل في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن شرط الجنسية المغربية، فالدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج اجتماعي وطني يدعم الأسر الفقيرة من مختلف فئات المجتمع، وتعول هذه الأسر الأطفال في مختلف المراحل العمرية، سواء حديثي الولادة وفي سن التمدرس، وكذلك الأسر التي تعول المسنين، ولم تغفل الحكومة المغربية عن الأرامل وذوي الإعاقة، ومنحة الولادة.

الدعم الاجتماعي المباشر asd ma

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تم إرساء نظام الدعم الاجتماعي المباشر asd ma الذي يستهدف الفئات الاجتماعية المحتاجة للمساعدة بالدعم المباشر وتحقيق الأمان الاجتماعي لهم، ورفع مستوى معيشتها؛ من خلال تمكين 60% من الأسر غير المشمولة بالضمان الاجتماعي من الاستفادة من دعم مالي شهري بقيمة 500 درهم شهريا بحد أدنى لكل أسرة، بغض النظر عن عدد الأفراد، مع زيادة الدعم المباشر الذي إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا،على أن يتم صرف الدعم الاجتماعي المباشر نهاية كل شهر، ويبدأ صرف أولى الإعانات مع نهاية دجنبر 2023م.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

بعد التسجيل في السجل الوطني للإسكان والسجل الاجتماعي الموحد، يتم التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالطريقة التالية:

دخول منصة الدعم المباشر asd ma. الضغط على تقديم طلب استفادة. تسجيل البيانات المطلوبة من الجنس ورقم البطاقة الوطنية ثم المعرف الوطني. كتابة الرمز المائي ثم الضغط على زر تأكيد. ينتقل تلقائيا إلى نافذة البيانات الشخصية ثم الضغط على زر التالي. الإجابة على الأسئلة من هل يوجد أطفال، والسؤال الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة. تحديد نوع الإعانة (إعانة جزافية). إدخال رقم الحساب البنكي ثم عنوان البريد الإلكتروني. في النهاية تأكيد الطلب.

يدخل طلب التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر asd ma في مرحلة المراجعة، ويبدأ تتبع طلب الدعم المباشر وهنا يجب على الأسرة الرد على الطلب في مدة لا تتجاوز 30 يوم، تمهيدا لنزول الدعم المباشر في حساب المقبولين في نهاية الشهر.