من هـنـا|.. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023

يمكنك الآن الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويبحث العديد من المواطنين العراقيين عن نتائج المقبولين في خدمة الرعاية الاجتماعية، وقد وضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الموقع الرسمي أو من خلال منصة مظلتي، وللاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، يمكن اتباع الخطوات المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أن الوزارة أكدت أن الوجبة القادمة ستكون في مطلع العام 2024م، ويتم اختيار المستفيدين بناءً على تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة في العراق.

المستندات التى يجب تقديمها للحصول على الرعاية الإجتماعية

يبحث العديد من المتقدمين العراقيين عن معرفة جميع الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في العراق.

ويتعين على المتقدمين إجراء جميع الإجراءات الضرورية وتقديم جميع الوثائق المطلوبة، وتشمل هذه الوثائق بطاقة التموين العراقية، صورة نشطة من بطاقة الهوية الشخصية، شهادة الميلاد العراقية، وإثبات الإعاقة الصحية أو الجسدية إذا كان ذلك مطلوبًا.

كما يتعين على الأسر أن تتألف من لا يقل عن أربعة أفراد، ويجب تقديم شهادات الأطفال الملتحقين بالدراسة، يشترط أن يكون التقديم لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية للدفعة القادمة متاحًا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وللنساء بين 15 و55 عامًا.

يجب أيضًا توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في جميع محافظات العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2023

يتطلع العديد من المواطنين العراقيين إلى معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ويمكن للجميع الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية.

2. النقر على الاستعلامات المتاحة من قبل الوزارة.

3. إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الهوية الوطنية العراقية.

4. تحديد المحافظة التي يتبع لها المتقدم في دولة العراق.

5. تحميل ملف النتيجة بصيغة PDF.

6. البحث عن الاسم المطلوب في منصة مظلتي الإلكترونية باستخدام الاسم الكامل للتعرف على المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الغذائية في العراق.

هنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة والتي تحدثنا فيها عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2023، وعن المستندات التى يجب تقديمها للحصول على الرعاية الإجتماعية.