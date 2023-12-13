“كشوفات PDF”.. أستعلم الآن عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة من الموقع الرسمي للوزارة

قد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية النقاب عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بهدف تسهيل الوصول للأفراد المستفيدين من برامجها، وقد تم إدراج قوائم المستفيدين عبر منصة “مظلتي”، وتم الإعلان عنها أيضًا على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، وفي هذا السياق، تُقدم الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المباشرة، تتيح للمواطنين التحقق الإلكتروني من رقم بطاقتهم الذكية أو البطاقة التموينية دون الحاجة لزيارة المكتب.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

للاستعلام عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو منصة مظلتي المتعلقة بها.

2. حدد خطة الرعاية الاجتماعية الخاصة بك.

3. اختر الوجبة التي ترغب في الاطلاع على قائمتها.

4. قم بتحميل التقرير المتاح أمامك.

5. قم بالبحث عن اسم المستفيد في البيانات المقدمة.

6. تحقق من تطابق تاريخ الميلاد مع الاسم للتأكد من صحة البيانات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق

في هذا السياق، أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك شروط وضوابط للتسجيل في الرعاية الاجتماعية للفئة العمرية الأخيرة، وهي كما يلي:

1. يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و 60 عاما.

2. ينبغي أن يكون دخل المتقدم ضمن الحدود المحددة للبرنامج.

3. يمنع امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

4. يجب عدم وجود عقود إيجار باسم المتقدم.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة والتي تحدثنا فيها عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق، وعن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك التحقق من إدراجك ضمن مستفيدي الرعاية الاجتماعية، يظل البحث عن هذه الأسماء والكشوفات أمرًا مهمًا للمواطنين محدودي الدخل، حيث يأملون في الحصول على هذه المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.