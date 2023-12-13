موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 في السعودية لجميع المراحل

يبحث الطلاب من جميع المدن السعودية موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية أن تعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد دون أي تأجيل، وأكدت أن الأوضاع مستقرة للغاية ولا يوجد أي عائق يجعل الوزارة تؤجل الاختبارات وأن ما يتم تداوله على بعض الصفحات لا أساس له من الصحة بل مجرد شائعات، وعلى الطلاب الاستعداد التام للامتحانات والدخول على المنصات التعليمية للحصول على نماذج المراجعات والحصول على أكبر قدر من المعلومات، تابعوا معنا السطور التالية كي نتعرف سوياً على موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445

هناك تقويم دراسي تطبقه وزارة التربية والتعليم السعودية لتسهيل الأمور على الطلاب، وتم الإعلان عن التقويم الدراسي قبل موعد انطلاق الفصل الدراسي الأول كي يستعد الطلاب ويرتبون وقتهم، أنظمة جديدة ومطورة تعمل بها المملكة العربية السعودية لكي يحصل الطالب على ما يريده بأقل وقت ومجهود، ولذلك نجد أن البحث عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني مرتفع للغاية.

خلال الساعات الماضية كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجراء اختبارات الترم الثاني لجميع المراحل والصفوف التعليمية على مستوى المملكة، وتنطلق بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وبعد عدة أيام يحصل الطلاب على إجازة مطولة بداية من الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1445-2024

يؤدي الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير المقبل 2024، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة من 4 يناير 2024 وتستمر فترة الإجازة حتى يوم 22 من فبراير 2024، ويعود الطلاب للداوم الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 3 من مارس 2024 وحتى الخميس الموافق 2 من مايو 2024.