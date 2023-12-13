هتلعب بالفلوس لعب|.. أعرف موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وكيفية الاستعلام عن أسمك إلكترونيا

بحلول شهر ديسمبر 2023، يتساءل الذين يتلقون معاشات تكافل وكرامة في مصر عن مواعيد صرفها وطرق الاستعلام، ولهذا سوف نركز في السطور التالية على تلك المعلومات، وفقًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، استمر في القراءة إذا كان هذا الأمر يهمك.

ما هو موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 سيكون في منتصف الشهر، حيث يبدأ في 15 ديسمبر الجاري.

ويستفيد من هذا الدعم النقدي البالغ 5.2 مليون أسرة خلال الفترة الحالية، ويتم صرف المعاش من فروع بنك ناصر الاجتماعي والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

وفتحت وزارة التضامن أمام المواطنين فرصة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختر برنامج تكافل وكرامة.

3. حدد المستحق لمعاش تكافل وكرامة باستخدام الاسم الرباعي.

4. اختر الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

5. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

6. انقر على كلمة “استعلام”.

7. ستظهر بعد ذلك جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

ما هي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الأهلية للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، وتشمل:

1. المسنين.

2. الأرامل والمطلقات.

3. الحاضنات للأطفال.

4. الأيتام الذين لا يحصلون على الرعاية من الأب والأم.

5. ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

للتقديم لمعاش تكافل وكرامة 2023، يجب على المتقدم تقديم الوثائق التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

2. صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3. صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق.

4. صورة شهادة الوفاة للزوج/الزوجة في حالة الوفاة.

5. صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

تأكد من تقديم هذه الوثائق لضمان استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على المعاش.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن ما هي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟، وعن ما هو موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023؟.