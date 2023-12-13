“2كيلو سكر لكل مواطن” حقيقة زيادة 100 جنية على بطاقة التموين.. وزارة التموين توضح

انتشر في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خبر بشأن تطبيق زيادة 100 جنية على بطاقة التموين في شهر يناير 2024 بشكل واسع وسريع، ومنها أهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن حقيقة زيادة 100 جنية على بطاقة التموين ومصدر الخبر الرسمي حتى يتأكدوا مع صحته، كما ظهر الكثير من الأخبار التي توضح إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين أيضًا في شهر يناير المقبل وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، ولكن هل هذه الأخبار صحيحة أم هي مجرد شائعات، إليكم الإجابة في الفقرات التالية.

حقيقة زيادة 100 جنية على بطاقة التموين

وبعد البحث كثيرًا عن حقيقة زيادة 100 جنية على بطاقة التموين في شهر يناير 2024 تبين إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لم يصدر أي قرار حتى وقتنا الحالي يفيد هذا الخبر وأن وزارة التموين غير مسئولة عن نشر هذه الأخبار، كما أكد وزير التموين أن الجهة المختصة لإتخاذ مثل هذه القرارات هي رئاسة الوزراء.

وفي جانب أخر فقد أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن توفير عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الخارجية التي يتمكن المواطن من الحصول عليها من خلال بطاقة التموين الخاصة مثل الزيت والأرز والمكرونة، كما يمكن أن يحصل الفرد على 2 كيلو من السكر خاصة بعد ظهور أزمة جديدة في السكر في السوق المصري في الأونة الأخيرة، كذلك يمكن للفرد أن يحصل على عدد من الخبز البلدي يوميًا من خلال استخدام بطاقة التموين.

الفئات التي يمكنها اضافة المواليد لبطاقة التموين

فقد أصدرت وزارة التموين قرارات هامة وجديدة بشأن امكانية اضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، ومنها تم تحديد فئات محددة التي يمكنها اضافة المواليد الجدد إلى بطاقاتهم التموينية وهم:

أبناء المستحقين لدعم التكافل والكرامة.

كذلك حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

أيضًا أبناء الشهداء.

كما يمكن اضافة المواليد الجدد من ابناء الأرامل والمطلقات.

كذلك ابناء اصحاب المعاشات الشهرية ممن يقل معاشاتهم عن 2000 جنية مصري.

كيفية اضافة المواليد بشكل الكتروني

لكل من يرغب في اضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين من الفئات التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة يمكنهم إتباع الخطوات التالية: