عاجل صرف 40% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات قبل نهاية هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بيان هام يتضمن صرف 40% جديدة لأصحاب المعاشات، مما دفع الكثيرين للبحث من هم الفئات التي تشملها الزيادة المُقررة من قبل الجهات المسؤولة، حيث تسعى الحكومة المصرية لتقديم يد العون لمواطنيها لأعانتهم على صعوبات الحياة خلال الفترة الأخيرة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

صرف 40% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

أكدت وزارة التضامن المصرية عن زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات تصل نسبتها لـ 40% لكافة الأشخاص المستفيدين من تكامل وكرامة داخل جمهورية مصر العربية قبل نهاية عام 2023، حيث ستبدأ في صرف هذه الزيادة بدءً من 15 ديسمبر الجاري لعام 2023 للجميع، كما أوضحت أن هذه الزيادة تتضمن الزيادة التي تم إقرارها من في أبريل الماضي وهي بنسبة 25%، وأيضًا الزيادة الثانية والتي أعلن عنها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي التي أقر صرفها لهم في أكتوبر الماضي لمساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار.

زيادة المعاشات 2023

تسعى الجهات المسؤولة داخل أراضي جمهورية مصر العربية في تقديم يد العون لمواطنيها من أجل مساعدة أصحاب المعاشات على وجه الخصوص لإعانتهم على متطلبات الحياة الصعبة، وحددت الأماكن التي يُمكن لأصحاب المعاشات الصرف منها وهي الماكينات الآلية، ومنافذ البريد وغيرها من الأماكن الأخرى المتوفرة لصرف المعاشات من قبل الدولة.

والجدير بالذكر في حال إعلان الوزارة عن أي تفاصيل جديدة تخص أصحاب المعاشات بالتزامن مع اقتراب صرف المعاشات لشهر يناير القادم فسوف نتطرق لتوضيحها بشكل مباشر من خلال موقعنا موقع البديل.