الدفع “رباعي 4” مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024

ميتسوبيشي باجيرو سيارة الدفع الرباعي، أطلقت شركة ميتسوبيشي هذه السيارة منذ مده ولكن في هذه الفترة صرحت شركة ميتسوبيشي بانها تستعد لمفاجأة تقدمها علي الطريق، حيث صرحت أنها سوف تقوم بتعديل في شكل مصابيح الإضاءة لجعلها اكثر قوه وشراسة في الطريق وقوة في إطارات الدفع الرباعي لتحمل صدمات الصحراء، كما أضافت بعض التعديلات في جسم السيارة وجعلها مثل السيارات المعدلة الحديثة، أرادت شركة ميتسوبيشي تحقيق المعادلة الصعبة في هذه السيارة من أداء وسرعة وقوة وتمكن علي الطريق السريع، وفي هذه المقالة سنعرض لكم مميزات هذه السيارة.

مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024

يمتلك المحرك طبقة من الألمونيوم تعطي شكل لامع وملفت، كما جاءت السيارة بقوة اربعه سلندر مع خاصية الوقود الاقتصادية، حيث أنها تعد واحده من اكثر السيارات الموفرة للوقود في الجيل الجديد خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة التي أصدرتها شركة ميتسوبيشي.

تتميز السيارة بقدرة الدفع الرباعي حيث يمكنها التحكم في الفرامل من اربع إطارات والقدرة علي القوة الانفجارية المعروفة باسم quick down المستخدمة في سباقات السيارات.

يوجد بها شاشة متميزه تعمل تعمل بنظام اللمس السريع بحجم 8.1 بوصة داخل السيارة يمكن من خلالها استخدام الهاتف وتشغيل الأفلام والموسيقي من الهاتف للسيارة مباشرة بالصوت والصورة.

نظام أمان Mitsubishi Pareto sport 2024

علي عكس باقي السيارات فإن سيارة ميتسوبيشي تاتي لأكثر من وساده أمان للسائق والركاب لحمايتهم من أثار الصدمات السريعة.

كما أنها تتميز بأربع مقاعد مصنوعة من الجلد المقاوم، كذلك نظام صوت مقبول جداً حيث تتميز بأربع مكبرات صوت بجانب كل كرسي حتي يستمتع الركاب بالموسيقي المفضلة.