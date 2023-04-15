رسميا وزارة التربية والتعليم تحدد.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات

في هذا الموضوع نتعرف معكم عن الأمر التي يهم جميع الطلاب للتعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الجاري 2023 تبعا للخطة الدراسية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، وفي السطور البارزة القادمة من مقالنا هذا نوفر اليكم كافة المواعيد بشأن امتحانات اخر السنة لجميع صفوف النقل تبعا لما عدلتة الوزارة من قرارات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

حيث بدأ الترم الثاني الجاري من يوم 11 من شهر فبراير ويكون مدة الدراسة الفعلية لهذا الترم 96 يوما بعد حذف جميع الإجازات الرسمية، وتسير امتحانات الترم الثاني اخر العام تبعا لقرارات وزير التربية والتعليم، حيث طبق النظام الجديد على طلاب الصف الرابع الابتدائي منذ العام الماضي والتي يعتمد على الفهم واكتساب المهارات من المناهج الدراسي المقررة عليهم، وايضا يختلف مواعيد امتحانات صفوف النقل عن مواعيد امتحانات الشهادات لاخر العام.

امتحانات جميع المراحل اخر العام 2023

ونكتب اليكم في هذا الحديث وفقا لاخر تعديلات اتبعها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وفقا الخريطة الزمنية التي يسيرون عليها منذ بدء هذا العام الجاري، عن مواعيد كافة امتحانات صفوف النقل وامتحانات الشهادة التي تعقد في شهر مايو وفقا لاخر القرارات، والتي نكتبها اليكم كما يلي.

تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي من يوم الخميس الموافق 4 مايو وحتي يوم 8 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 9 مايو وحتي يوم 11 من نفس الشهر ذاتة.

وتعقد امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي يوم السبت بتاريخ 6 من شهر مايو وحتي يوم الخميس الموافق 11 من الشهر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني يوم السبت 13 مايو وحتي يوم 18 من نفس الشهر.

تجري امتحانات الثانوية العامة في يوم 10 يونيو وحتي يوم 10 يوليو.

وتجري امتحانات الدبلومات علمي ونظرية من يوم 20 مايو وحتي يوم 7 يونيو.

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