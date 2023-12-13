السنة الجديدة هتبدأ بفرحة.. زيادة مرتبات شهر يناير 2024 بقرار من الرئيس السيسي

بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرف زيادة مرتبات شهر يناير 2024، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين المستوى المعيشي لدى المواطن المصري، حيث يتم صرفها من خلال منافذ الصرف المعنمدة منها فروع البريد المصري ومنافذ شركة فوري وماكينة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وأيضًا فروع بنك ناصر الاجتماعي وغيرها من وسائل الصرف، سنتعرف في هذا المقال على موعد صرف المرتبات للعام الجديد بحسب قرار وزارة المالية المصرية، كذلك سنقدم لكم جدول صرف المعاشات حسب الشرائح، تابعونا.

زيادة مرتبات شهر يناير 2024

مع دخول العام الجديد أعلنت وزارة المالية المصرية عن تطبيق قرار زيادة مرتبات شهر يناير 2024 وذلك بداية من الحد الأدني للأجور 3500 جنية مصري لما فوق، حيث من المتوقع أي يصل إلى 4000 جنية مصري، ويتم صرفه من يوم 23 يناير 2024 على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام أي حتى يوم 29 يناير 2024، كما سيتم صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين في أيام 5 و8 و10 يناير 2024.

أما بالنسبة إلى القطاع الخاص سيتم صرف زيادة الحد للاجور وذلك ليصل إلى 3500 جنية بدلاً من 3000 جنية، وتصل العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنية بدلاً من 100 جنية كحد أدنى.

ومن جانب أخر أعلنت وزارة المالية المصرية عن مراعاتها لأيام الاجازات والعطلات الرسمية في الثلاثة شهور الأولى من عام 2024 بحيث سيتم تقديم موعد صرف المرتبات بهم.

زيادة المعاشات 2024

فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف المعاشات لشهر يناير 2024 بالزيادة المقررة لها بحيث سيكون 1300 جنية مصري بدلًا من 1105 جنية مصري، على أن يزداد الحد الأقصى للمعاشات ليكون 10 آلاف جنية بدلًا من 8720 جنية، وهذا بحسب ما كشف عنه اللواء جمال عوض رئيس الهئية، أما بالنسبة إلى جدول صرف المعاشات لشهر يناير فهو كالتالي:

الشريحة الأولى: وهم أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أكثر من 1000 جنيه، وسيتم صرف معاشاتهم يومي 1 و2 يناير 2024.

الشريحة الثانية: وهم أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش من 2000 جنيه، وسيتم صرف معاشاتهم يومي 3 و4 يناير 2024.

الشريحة الثالثة: وهم أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أكثر عن 3000 جنيه، وسيتم صرف معاشاتهم يومي 5 و6 يناير 2024.

صرف العلاوة الاستثنائية

فقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا في شهر سبتمبر الماضي بشأن صرف علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات وهي 600 جنية بدلًا من 300 جنية وذلك لمن يحصلوا على دخل شهري بالكامل أقل من 4000 جنية مصري.