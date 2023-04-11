بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 – الحق شوف حسابك

يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص بالجهاز الإدارى بالدولة عن جدول صرف رواتب إبريل بالزيادة الجديدة، ومعرفة نسبة الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجاءت نسبة الزيادة بقيمة ألف جنيه لكل العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة لإفادة ستة مليون فرد و30 مليون اسرة.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023

حرصت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية على تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل نظرا لقدوم عيد الفطر المبارك الذي يوافق واحد وعشرين ابريل يوم الجمعة، وتأتي وقفة عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق عشرين أبريل، وبعد تقديم موعد صرف المرتبات ستتم عملية الصرف بداية من يوم الاربعاء 13 ابريل، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم 19 أبريل أي أنها تستمر لمدة ستة أيام على التوالي يتم صرف المرتبات بنسبة الزيادة لكل الأفراد في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ وذلك ليتمكن المواطنين من شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

الزيادة الجديدة في المرتبات 2023

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله بزيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الحكومي من أجل تخفيف العبئ على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وجائت الزيادة كالتالى:

جائت الزيادة واضحة لجميع الموظفين بالدرجة السادسة وما يعادلها في الدولة لتصل مرتباتهم بعد إضافة الزيادة إلى 3500 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها في الدولة، كان أثر الزيادة على مرتباتهم واضحا لتصبح مرتباتهم بعد الزيادة 5000 جنيه مصري.

بلغت مرتبات الأفراد الحاملين درجة الماجستير من العاملين بالدولة بعد إضافة نسبة الزيادة عليها إلى 6000 جنيه مصري.

وصلت مرتبات الافراد العاملين بالدرجة يحملون درجة الدكتوراه بعد إضافة الزيادة عليها الى 7000 جنيه مصري.

تظل نسبة زيادة المرتبات ثابتة بدأ من شهر أبريل 2023 لينعم بها المواطنين طوال العام.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 قدمت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية موعد صرف المرتبات مضافا إليها الزيادة الجديدة؛التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة جميع العاملين بالدولة والمواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية.