كم سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في السوق السوداء.. “مش هتتخيل وصل كام النهاردة”

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في السوق السوداء من ضمن الأمور الأكثر بحثًا داخل أراضي جمهورية مصر العربية رغبةً في معرفة الأسعار الخاصة بالعملة، حيث يسعى المواطنين لمعرفة السعر الخاص بكل يوم نظرًا للتغيرات التي تطرأ على الأسعار بشكل لحظي خلال هذه الفترة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول سعره الحالي والسابق بالإضافة إلى أسعاره في مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في السوق السوداء

اليوم ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في جمهورية مصر العربية الموافق الأربعاء 13 ديسمبر لعام 2023 حيث سجل اليوم حوالي 50 جنيه للشراء و52 للبيع وبعدما كان يسجل 47 جنيه خلال الأيام الماضية، حيث زاد 3 جنية في الواحد، وتجدر الإشارة إلى أننا نُتابع الأسعار بشكل لحظي وعلى مدار اليوم وفي حال أي تغيير يطرأ سنوفيكم بكافة الأخبار المتداولة حول سعره في السوق السوداء.

سعر الدولا في البنوك

الآن سنتطرق لتوضيح أسعار الدولار في البنوك المصرية وجاءت على النحو التالي: