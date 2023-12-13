هتاخدوا سلع بعدد شعر راسكم!! زيادة نصيب الفرد على التموين شهر يناير 100 جنية .. والأعمار الصغيرة 75

تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول زيادة نصيب الفرد على التموين لشهر يناير عام 2023 حيث أن زيادة عمليات البحث من قبل الكثير من حاملي البطاقة التموينية حول ذلك الموضوع حيث يعتبر الدعم التمويني هو من أهم الأشياء لغير القادرين ويمكنك من خلال هذا المقال التعرف على زيادة نصيب الفرد على التمويل لشهر يناير عام 2023 تابعوا معي.

زيادة نصيب الفرد على التموين شهر يناير

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر عام 2023 وبداية شهر يناير يتم التساؤل من قبل حاملي بطاقة التموين عن نصيب الفرد على البطاقة التموينية وازدادت عمليات البحث هذا الشهر بعد تداول خبر زيادة 100 جنيه لشهر يناير على البطاقات التموينية حيث قامت وزارة التموين المصري ووزارة التجارة الداخلية بالرد على الأخبار التي انتشرت عن زيادة نصيب الفرد على التموين لشهر يناير وقالت انها مجرد شائعات وليس لها اي اساس من الصحه وحذرت حاملي البطاقات من الانسياق وراء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت انه في حالة زيادة نصيب الفرد فسوف يتم الاعلان من قبل وزارة التموين المصرية والتجارة الداخلية وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نصيب الفرد على البطاقة التموينية 50 جنيه فقط والذي يشمل زجاجة زيت 800 مليم وكيلو سكر واحد للفرد المدون على البطاقة وأكد أنه غير مسموح بصرف ما يزيد عن أربع زجاجات زيت الاسرة الواحدة و6 كيلو سكر على البطاقة التموينية بأكملها.