عاجل تأجيل امتحانات الشهادة السودانية 2024 لهذا الموعد.. وزارة التربية والتعليم تُوضح الجدول

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية 2024 مما دفع الطلاب والطالبات للبحث عن الموعد الجديد لكي يستعدون للامتحانات بشكل جيد، حيث تسعى الوزارة لتوفير كافة التفاصيل التي تخص الامتحانات الخاصة بمختلف المراحل الدراسية في دولة السودان، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح الموعد الجديد للامتحانات.

تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد امتحانات الشهادة السودانية بها ولكن تم تأجيلها لموعد آخر، مما دفع الطلاب والطالبات للبحث حول هذا الأمر وفي السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات بشكل دقيق:

ستبدأ امتحانات الشهادة السودانية 2024 يوم السبت 11 يونيو وسيخضوع لامتحان التريية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية، وسيبدأ الامتحان الساعة 8 صباحًا ويستمر لمدة ساعتين ونصف.

وثاني أيام الامتحانات ستكون بتاريخ 12 يونيو الموافق الأحد ويخضعون لأمتحان علوم الحاسب.

أما يوم 13 يونيو سيكون امتحان الأحياء والعلوم الهندسية.

الموافق الثلاثاء 14 يونيو سيكون امتحان الحغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.

ويوم الخميس 15 يونيو امتحان الكيمياء والأدب الإنجليزي والدراسات الإسلامية.

ويوم 16 يونيو سيكون أداء مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي.

أما بالنسبة ليوم 18 يونيو سيكون لمادة اللغة العربية.

ويوم 19 يونيو سيكون لمدة التاريخ والفيزياء.

أما بالنسبة ليوم 20 يونيو سيكون لمادة اللغة الفرنسية.

يوم 21 يونيو ستكون مادة الرياضيات المتخصصة علمي.

وأخيرًا يوم 22 من يونيو مادة الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن بدء الامتحانات سيكون يوم 11 يونيو لكافة الفروع الأدبية والعلمية أيضًا في مختلف مدارس دولة السودان دون استثناء أيًا مدرسة منهم ومستمر حتى 22 يونيو 2024، وفي حال أي تغيير يطرأ سنوفيكم بالتفصيل.