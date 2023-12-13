بعد الزيادة الجديدة بمناسبة السنة الميلادية 2024 “السيسي يٌعلن عن تبكير معاشات شهر يناير”

تبكير معاشات شهر يناير مع بدء صرف رواتب شهر نوفمبر اليوم الخميس، ينشغل أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد صرف معاش يناير، وهل تم تقديمه كما حدث مع مواعيد صرف المرتبات؟ فيما يلي، سنقدم لكم موعد صرف المعاشات لشهر يناير، وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

تبكير معاشات شهر يناير

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 في اليوم الأول من الشهر، وهو يوم 1 يناير 2024، ويمتد على مدار 6 أيام متتالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وفي يناير 2024، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وهي زيادة تشمل أصحاب المعاشات، ونتيجة لهذه الزيادة سيتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بزيادة تبلغ 500 جنيه.

ويرجى ملاحظة أنه لم يتم تقديم موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، وسيتم صرفها في موعدها المحدد، وهو الأول من يناير 2024.

قيمة معاشات شهر يناير 2024

تحدد قيمة معاشات شهر يناير 2024 بناءً على الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2024، حيث تكون القيم كالتالي: