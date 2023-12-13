أعرف حالًا “قيمة الزيادة الجديدة على معاشات يناير 2024” .. وحقيقة تبكير تاريخ الصرف!

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات يناير توشك أيام قليلة على موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث سيشهد هذا الشهر تطبيق الزيادة الجديدة التي أُعلن عنها بموجب الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل ذلك قرارات زيادة المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى الإعلان عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، حيث سترتفع إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المالية للمواطنين.

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات يناير

ستشهد معاشات شهر يناير 2024 تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، وذلك في الشهر الثاني الذي يشهد تفعيل هذه الزيادة، ويحدد موعد صرف معاشات يناير 2024 في بداية الشهر، حيث يصادف الجمعة المقبلة، أول أيام الشهر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

تتم عملية صرف معاشات شهر يناير 2024 بموجب الزيادة الجديدة عبر المحافظ الإلكترونية المخصصة للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر. كما يتيح نظام فوري إمكانية صرف هذه المعاشات من خلال منافذ شركة فوري، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى حقوقهم المالية بكل يسر وسهولة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة التأمينات والمعاشات وحل التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار هذه الجهود، قامت الخزانة العامة للدولة بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية على مدى 52 شهرًا.