“فرحة لكل العاملين بالقطاع الحكومي” 500 جنية زيادة مرتبات ديسمبر 2023.. أعرف هتقبض امتى

وبناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة مرتبات شهر ديسمبر 2023 والتي تم تطبيقها من شهر أكتوبر الماضي حيث من المقرر أن تكون أخر زيادة في شهر ديسمبر الحالي 2023، يتساءل جميع الموظفين عن موعد صرف المرتبات للشهر الحالي وكيفية الاستعلام عنه من خلال الرابط الرسمي على الانترنت.

موعد صرف زيادة مرتبات ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن صرف زيادة مرتبات ديسمبر 2023 الحالي بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الأحد الموافق 24 من هذا الشهر، على أن يتم الصرف خلال ثلاثة أيام متتالية 24 و25 و26 من ديسبمر 2023 من خلال المنافذ المعتمدة للصرف المختلفة.

قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات

فقد أقر السيد الرئيس السيسي زيادة مرتبات ديسمبر 2023 مبلغ قدره 500 جنية، بحيث يصل الراتب إلى 4000 جنية بدلًا من 3500 جنية، ويتم تطبيق أخر زيادة لهذا الشهر لكافة العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والجهاز الاداري في الدولة، وذلك بحسب الجدول التالي:

فقد أصبح مرتبات شهر ديسمبر 11 ألف جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة وما يعدلها.

كما أصبح مرتبات شهر ديسمبر 9 ألف جنيه للدرجة العالية وما يعادلها.

كذلك أصبح مرتبات شهر ديسمبر 8 ألف جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.

أصبح مرتبات شهر ديسمبر 7 ألف جنيه للدرجة الأولى وما يعادلها.

كما أصبح مرتبات شهر ديسمبر 6 ألف جنيه للدرجة الثانية.

كذلك أصبح مرتبات شهر ديسمبر 5.5 ألف جنيه للدرجة الثالثة.

أصبح مرتبات شهر ديسمبر 5 ألف جنيه للدرجة الرابعة.

كما أصبح مرتبات شهر ديسمبر 4.5 ألف جنيه للدرجة الخامسة.

كذلك أصبح مرتبات شهر ديسمبر 4 ألف جنيه للدرجة السادسة.

طريقة الاستعلام عن زيادة الراتب

يمكن بكل سهولة أن نقوم بالاستعلام عن زيادة المرتب بسهولة من خلال موقع وزارة المالية، وذلك بالخطوات التالية: