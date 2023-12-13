عبر emploi public.. إعلان نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم التعاقد 2023- 2024 | لوائح المقبولين في مباراة التعليم في المغرب

المواطنون والمواطنات في المغرب يتساءلون في الوقت الحالي عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم في المغرب، حيث استعدت الأكاديمية التربوية الجهوية بالمغرب إلى إعلان النتائج الخاصة بلوائح المقبولين في مباراة التعليم، حيث مفترض أنه حسب التعليمات أن النتيجة تظهر اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2023، فدعونا نوضح لكم كل ما يخص هذه النتائج، فتابعوا معنا.

نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم التعاقد

وضجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بالمغرب أن لوائح المقبولين في مباراة التعليم سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث ستكون عملية الإعلان على النحو التالي:

يوم 13 من الشهر عملية الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولى.

يوم 14 – 15 عملية البث في الطعون واستقبال شكاوى المتقدمين.

يوم 16 إجراء الاختبار الكتابي للمقبولين.

الاستعلام عن نتائج الإنتقاء الأولى لمباراة التعليم بالتعاقد

بعد الإعلان الرسمي عن لوائح الانتقاء مباراة التعليم 2023، يمكن المتقديم الإطلاع عن نتائج مبارايات التعليم 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

عليك التوجه إلى موقع بوابة التوظيف العمومي المغربية الموجودة على الشبكة.

المغربية الموجودة على الشبكة. اختر نتائج الانتقاء الاولى لمباراة التعليم 2024.

أدخل البيانات المطلوب منك إدخالها، ثم انقر على استعلام، وبعدها ستعرف هل سيتم قبولك أم لا.

مع العلم أن المرشحين في هذه المباراة سيكون لمن ينطبق عليهم الشروط، حيث الجنسية المغربية والمتمتعين بالحقوق الوطنية وغير صادر بحقهم أي حكم قضائي ويكونوا مستوفين لجميع الشروط، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 30 سنة، ويكونوا حاصلين على شهادة وطنية أو ما يعادلها.