التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة “تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024” لخمس فئات فقط

مع اقتراب بداية شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن موعد صرف معاشات يناير 2024 يوافق يوم الجمعة القادمة الموافق 1 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الرئاسية تفيد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعب التي يعيشها المواطنون خلال الفترة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من التفاصيل حول موعد صرف معاشات يناير 2024.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث من المحدد أن يتم صرف المعاشات يوم 1 يناير 2024 ، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على إيداع رواتب المعاشات خلال الأيام القادمة في جميع ماكينات الصرف الآلي ، وسوف يتم صرف معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي تم صرفها خلال شهر نوفمبر الماضي ، ويمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يناير 2024 من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في الشوارع.

الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

بعد معرفة موعد صرف معاشات يناير 2024يستطيع جميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير 2024 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من خلال الخطوات التالية.