الآن المقبولين لدخول الاختبار الكتابي.. ظهور نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم بالتعاقد عبر الموقع الرسمي

كثر البحث اليوم عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم في دولة المغرب، حيث بدأ المعلمين والمعلمات في البحث عن موعد ظهورها فهم ينتظرون إعلانها منذ وقت انتهاء الاختبارات الخاصة بها، ولكن صرحت الأكاديمية التربوية بأنه من المقرر ظهور تلك النتائج في اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر 2023 في جميع المراكز المغربية، ونريد التنويه بان هذه الاختبارات المختصة بتوظيف الأجدر في الوظائف التعليمية في المراحل المختلفة من التعليم.

نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم

اليوم هو موعد الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم والتي بدأ البحث عنها في أوقات مختلفة من اليوم وفقًا لما صرحت به الأكاديميات التربوية الجهوية بدولة المغرب كذلك يتم البحث عن لوائح المقبولين خلال بوابة التوظيف العمومية بدولة المغرب.

فمن المفترض بأن اليوم هو موعد الإعلان عنها لتوظيف الأساتذة والمعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدرسية المختلفة سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حيث تم الإعلان عن قبول مباراة كونكور التعليم ابتداءً من يوم 24 من شهر نوفمبر 2023 وحتى قدوم يوم 10 من شهر ديسمبر 2023 ولكن في ضوء الشروط والضوابط التي صرحت بها وزارة التربية المغربية، ويمكن الاستعلام عنها عبر هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التهذيب الوطنية .

انقر على اختيار نتائج الانتقاء الأولى.

قم بكتابة كافة البيانات التي يحتاج لها الموقع للإعلان عن النتائج.

وظائف الانتقاء الأولى التعليمية

أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم على وظائف نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم من هنا، وذكرت الوزارة بأن الذين سيتم قبولهم بالوظائف سيتم توزيعهم على هذا النحو: